Il Paradiso delle Signore, le trame dal 27 al 31 marzo 2023

Vittorio e Roberto leggono le recensioni sugli abiti da sposa di Maria, ma non sono quelle che si aspettavano. Maria è preoccupata per gli articoli poco lusinghieri sui suoi modelli e nel frattempo Francesco vorrebbe raccontarle quello che ha scoperto su Vito. Gloria annuncia la sua partenza per l’America in settimana. Ludovica dice a Marcello che sa della sua relazione con la Contessa e lui accusa Adelaide di essere stata poco discreta. Matilde e Tancredi progettano il loro nuovo grande magazzino, mentre Vittorio si prepara ad affrontare la concorrenza.