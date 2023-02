Il Paradiso delle Signore, le trame dal 27 febbraio al 3 marzo 2023

Tancredi cerca di attirare Matilde dalla propria parte usando uno stratagemma. Alfredo cerca, come al solito, la complicità di Clara riguardo a Irene, ma questa volta non la trova. Ludovica è sempre più gelosa del rapporto che c’è tra Marcello e Adelaide. Matilde e Vittorio valutano se pubblicare o meno sul “Paradiso Market” un articolo di Diletta su un tema come l’educazione sessuale delle ragazze e Roberto interpella le Veneri. Dopo lo svenimento, le condizioni di Gemma destano preoccupazione ed Ezio comunica a Gloria che, per il momento, non può parlare con Veronica.