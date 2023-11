Il Paradiso delle Signore, le trame dal 27 novembre al 1° dicembre 2023

Irene non è più tanto sicura di vincere il concorso per la miglior commessa di Milano, ma le veneri e Alfredo non la abbandonano. Anche Armando scopre che Matteo prova qualcosa per Maria. Agata sente una discussione dei suoi genitori che la riguarda e prende una decisione riguardo corso di disegno. Matilde ancora non è tornata in villa e Tancredi decide di andare da Vittorio per scoprire se sia lui a ospitarla.