Il Paradiso delle Signore, le trame dal 27 settembre al 1° ottobre 2021

Stefania è contenta del trasferimento di suo padre Ezio a Milano e le amiche che lo hanno conosciuto condividono il suo entusiasmo. Gloria, invece, è in forte tensione per la presenza in pianta stabile dello stesso Ezio in città. Flora accetta la proposta di lavoro come stilista, ma qualcuno al Paradiso è scettico su quella che sembra una scelta avventata di Vittorio. A casa Amato si brinda ad Agnese, nominata responsabile della sartoria. Intanto Ludovica informa Marcello che Adelaide ha respinto le sue dimissioni.