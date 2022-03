Il Paradiso delle Signore, le trame dal 28 marzo al 1° aprile 2022

Irene crede che dietro la scelta di Stefania di lasciare la redazione si nasconda un sentimento della ragazza per Marco. Il piano di Dante prende forma e Fiorenza lo appoggia in tutto e per tutto. Marcello non si presenta in Caffetteria, deluso dal comportamento di Salvo che, però, riesce a spiegarsi con l’amico socio e i due fanno pace. Umberto regala dei preziosi orecchini a Flora, che fraintende il gesto. Flavia confessa a Ludovica che il marito Jean Paul l’ha lasciata e la sua situazione finanziaria è drammatica. Marco è convinto che Stefania provi qualcosa per lui, ma lei nega.