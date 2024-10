Il Paradiso delle Signore, le trame dal 28 ottobre al 1° novembre 2024

Marcello racconta ad Armando il duro confronto con Umberto della sera prima e il capo magazziniere gli suggerisce di parlarne alla Contessa. Mimmo inizia ad ambientarsi a Milano, anche se lo stile di vita a cui era abituato in Sicilia è molto diverso. Al Paradiso, intanto, vengono selezionati i racconti più belli lasciati nel bussolotto dalle clienti. Enrico confessa a Marta una parte della verità riguardante la sua storia personale. Nel frattempo, Umberto chiede ad Adelaide di convincere Marcello a non parlare. La Contessa non sa ancora come comportarsi, ma la questione complica le cose tra lei e Marcello.