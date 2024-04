Il Paradiso delle Signore, le trame dal 29 aprile al 3 maggio 2024

È il giorno della partenza per Parigi di Maria e Matteo che, commossi, salutano i loro cari. Adelaide è intenzionata a smascherare Umberto davanti a tutta la famiglia, ma qualcosa la frena all’ultimo momento. Irene dà appuntamento a Crespi: si vedranno in Inghilterra in estate. Nel frattempo, Clara incoraggia Alfredo a farsi forza per il futuro. Vittorio riceve la visita del commissario Maresca, che sta cercando Matilde per arrestarla, ed è pronto a una scelta molto drastica per il suo futuro e per salvare il suo amore.