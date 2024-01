Il Paradiso delle Signore, le trame dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024

Agata vorrebbe indossare la minigonna, ma non riesce a ribellarsi al divieto del padre. Salvatore propone a Elvira di iscriversi alla gara di ballo che li ha visti vincitori l’anno precedente, ma qualcuno lo anticipa. Flora sottopone i primi bozzetti della nuova collezione a Umberto che, però, non reagisce con l’entusiasmo sperato e la stilista non la prende bene. Marta parla del progetto casa-famiglia a Cinzia, ma accade un imprevisto a cui la Guarnieri non ha pensato. Matteo sembra aver accolto il suggerimento di Marcello di farsi da parte con Maria e prende una decisione, che gli consentirebbe di non tradire il fratello. Intanto Silvana accusa un improvviso malore.