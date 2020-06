Il paradiso delle signore, le trame dal 29 giugno al 3 luglio 2020

27 Giugno 2020 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Raiuno da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio alle 15.40.

Lunedì 29 giugno Di ritorno dalle vacanze natalizie, Roberta trova una lettera di Federico ma dopo il bacio con Marcello confida a Gabriella il suo turbamento. Al Paradiso, riaperto dopo Natale, Clelia e Luciano riprendono a lavorare insieme sforzandosi di credere che tutto sia alle spalle e le Veneri si organizzano per la serata di Capodanno. Nel frattempo Vittorio e Riccardo ricevono l’invito dell’avvocato Achille Ravasi, una vecchia conoscenza di Adelaide, per parlare di Italia ’61, l’Expo che si terrà a Torino per celebrare il centenario dell’Unità d’Italia. Umberto si spinge sempre più in là con Flavia per avere in gestione il patrimonio dei Brancia. Temendo i pettegolezzi sul rapporto tra Agnese e il capo magazziniere, ora vicini di casa, Rocco e Salvatore suggeriscono ad Armando di dividere l’appartamento con Marcello che si trasferisce subito anche nella speranza di incontrare più spesso la ragazza di cui si sta innamorando.



Martedì 30 giugno A Casa Amato il postino consegna ad Agnese la lettera che lei stessa aveva inviato al marito, in Germania, ed è molto preoccupata. Al Paradiso, Marina e Irene si sfidano per una borsetta mentre Riccardo, osservando Angela valutare tra le relle i prezzi degli abiti da sera, poco dopo se ne fa incartare uno. Il dott. Conti, intanto, raduna la famiglia del grande magazzino per il brindisi di fine anno, poi ciascuno si prepara a festeggiare l’inizio di quello nuovo. I Guarnieri, con Vittorio e Marta, trascorrono la serata nella bella villa; i Cattaneo soli, senza i loro figli, ascoltano il discorso del Presidente della Repubblica trasmesso per la prima volta in televisione; Armando e Agnese improvvisano una cena a due e mentre Salvatore chiede a Gabriella di sposarlo, Roberta e Marcello litigano proprio allo scoccare della mezzanotte. Entriamo così nel 1961!



Mercoledì 1 luglio Agnese, provata per la mancata risposta del marito alla sua missiva, si reca alla funzione del Nuovo Anno e trova Don Saverio ad accoglierla; Rocco trova la lettera nascosta dalla zia e, preoccupato, chiede consiglio ad Armando; poi Salvatore apprende della eventuale sparizione del padre Giuseppe. Angela paga un avvocato per riprendere le ricerche del figlio e rivela la sua vicenda personale al giovane Guarnieri. Dopo il loro strano Capodanno continuano i fraintendimenti tra Marcello e Roberta che a sorpresa riceve un regalo dai suoi potenziali suoceri, Luciano e Silvia. Ludovica fa di tutto pur di tenere Riccardo a sé ignara dello stato emotivo del ragazzo dopo il segreto rivelatogli da Angela.



Giovedì 2 luglio Ludovica viene a conoscenza della volontà di Riccardo di aiutare la giovane Barbieri, ma cerca di apparire tranquilla agli occhi del ragazzo. Al Paradiso, Clelia sorprende Roberta in lacrime, sempre più dilaniata dai suoi sentimenti per Federico e Marcello mentre Cosimo nota l’anello al dito di Gabriella che gli intima di smettere di corteggiarla. Nel frattempo Adelaide, dopo aver ascoltato lo sfogo della giovane Branciasu Angela, fa intendere alla ragazza che se non sta al suo posto, rischia il licenziamento dal Circolo e Roberta, convinta che ci sia una spiegazione scientifica all’attrazione per qualcuno, cerca la risposta in un libro di chimica.



Venerdì 3 luglio Silvia vorrebbe organizzare una festa per il ritorno a casa di Federico, in licenza dal militare per qualche giorno. Riccardo, Vittorio e Marta invitati da Achille Ravasi a Torino vengono ufficialmente incaricati di lavorare per il Comitato Regionale Lombardo che si occuperà di Expo '61, con grande rammarico della Contessa di Sant’Erasmo, esclusa dal progetto e per giunta da un amico come Achille. Ludovica continua a sentirsi minacciata da Angela e le intima di stare alla larga dal suo fidanzato mentre Flavia e Adelaide iniziano a dubitare dei veri sentimenti di Umberto per via di un bracciale che Guarnieri promette a entrambe. A casa Cattaneo, intanto, arriva una notizia terribile che sconvolge non solo Silvia e Luciano, ma anche Roberta.



