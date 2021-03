Il Paradiso delle Signore, le trame dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Salvatore e Marcello si rendono conto che senza Sofia sono persi. Gabriella entra in possesso della lettera nella quale Arturo Bergamini, prima di morire, esprime i suoi sospetti nei confronti di Umberto Guarnieri, ma è indecisa se darla a Cosimo. Marcello racconta a Ludovica che sarà convocato in questura: il Mantovano lo ha accusa di aver lavorato per lui come spallone. Fiorenza, per ripicca verso Adelaide, mette una pulce nell’orecchio di Vittorio riguardo al rapporto tra Marta e Dante. Conti affronta il suo rivale, ma l’incontro non finisce affatto bene; decide così di partire per Parigi. La sera Beatrice riceve una telefonata inquietante.