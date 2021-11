Il Paradiso delle Signore, le trame dal 29 novembre al 3 dicembre 2021

Agnese promette a Tina che non vedrà più Armando e la ragazza decide di affrontare il magazziniere. In vista della sfilata al Paradiso per presentare la nuova collezione di Flora ai giornalisti, Vittorio incoraggia le Veneri, che saranno impegnate in prima fila, a dare il massimo per rendere l’evento quanto più attraente possibile. Irene teme che Gemma possa portarle via Stefania e fa di tutto pur di convincerla a non separarsi da lei. Armando invita Agnese a non nascondere la verità sul marito e intanto Salvo fa una proposta che mette in crisi la famiglia: passare tutti insieme il Natale in Germania con Giuseppe.