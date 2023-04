Il Paradiso delle Signore, le trame dal 3 al 7 aprile 2023

Roberto svela a Vittorio che sposerà Gemma e gli racconta tutti i retroscena. Marco spiega il perché sia tornato in Italia, ma le sue motivazioni insospettiscono Tancredi. In vista dell’apertura del nuovo grande magazzino che farà concorrenza al Paradiso, Vittorio inizia a pensare a un’alternativa alla Palmieri, per la confezione degli abiti. Vito si strugge per Maria che, per il momento, non ha intenzione di perdonarlo e si sfoga con Francesco. Adelaide riceve una misteriosa notizia che la lascia atterrita. Nel frattempo, Roberto ha invitato Gemma al Circolo, per celebrare il loro debutto in società, ma l’arrivo di Marco a sorpresa movimenta la serata.