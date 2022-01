Il Paradiso delle Signore, le trame dal 3 al 7 gennaio 2022

Ezio e Veronica scoprono che per avere il certificato di morte di Gloria, che consentirà loro di sposarsi, serve la testimonianza di Ernesta. Nel frattempo Gloria rivela a Ezio che la zia, in procinto di arrivare a Milano, sa tutto di lei. Tra Adelaide e Flavia è ricominciata una guerra fredda per via di antichi rancori. Sandro telefona a casa Amato in cerca di Tina, ma lei si fa negare. Stefania si confida con la zia Ernesta: è contenta che il padre abbia trovato una donna come Veronica, ma soffre per non avere avuto la madre, che lei ancora crede morta.