Il Paradiso delle Signore, le trame dal 3 al 7 maggio 2021

Umberto sprona Vittorio a lottare per recuperare il suo matrimonio con Marta. Il Conti decide allora di accettare di collaborare con la moglie e Dante per la produzione del filmato da lanciare negli Stati Uniti. Intanto Rocco, grazie all'aiuto delle ragazze, organizza una cena romantica per lui e Maria. Purtroppo però il risultato non sarà quello sperato. Nel frattempo, Marcello pensa a un modo per risolvere una volta per tutte i suoi problemi, incontrando il consenso di Armando. Ludovica, nel mentre, riceve delle pessime notizie da parte del suo avvocato: il Barbieri rischia di finire, molto presto, nuovamente in prigione!