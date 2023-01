Il Paradiso delle Signore, le trame dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023

Matilde incoraggia Tancredi a fare un passo verso Marco, mentre Vittorio si sfoga con Roberto sullo scontro avvenuto il giorno prima con la Frigerio. Salvo trova dei bozzetti in Caffetteria che, però, misteriosamente spariscono. Irene e Perico sembrano avvicinarsi, ma la Venere non si espone del tutto. Torrebruna ironizza sulla "liaison" tra Marcello e Adelaide, ma non trova una sponda in Ludovica. Intanto Gemma intuisce che Marco sta vivendo un momento di difficoltà e non solo per i conflitti riemersi con Tancredi dopo il suo ritorno a Villa Guarnieri.