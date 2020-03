Il paradiso delle signore, le trame dal 30 marzo al 3 aprile 2020

27 Marzo 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Raiuno da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile alle 15.40.

Lunedì 30 marzo Salvatore scopre che Gabriella, bloccata da una brutta influenza in albergo, ha avvertito solo Roberta che sarebbe tornata la mattina presto da Parigi. I Cattaneo, invece, sono alla ricerca di fondi per l’operazione di Federico. Al Paradiso, intanto, è il primo giorno di prova come Venere per Laura Parisi, che dimostra di saper conquistare la simpatia delle altre ragazze. Intanto Ernesta, la anziana zia di Silvia ha un malore.

Martedì 31 marzo Silvia e Luciano non sanno come fare a trovare i soldi per il delicato intervento cui si dovrà sottoporre il figlio. Gabriella, stanca dei litigi e della gelosia di Salvatore, gli chiede una pausa di riflessione; Agnese è preoccupata e si sfoga con Armando. Marta viene a sapere da Camilla, una sua ex compagna di scuola, sposata e incinta di pochi mesi, di una cura per la fertilità e vuole provarla, ma Vittorio è contrario.

Mercoledì 1 aprile I Cattaneo si svegliano con la speranza di aver trovato i fondi per l’operazione di Federico. A Villa Guarnieri, Adelaide chiede a Riccardo di farle da testimone alle nozze, ma alla richiesta di portare Angela al matrimonio, la zia reagisce male. Al Paradiso, intanto, Clelia mette alla prova Laura sul suo punto debole. Luciano scopre che la zia Ernesta è stata truffata e quindi i soldi per l’operazione di Federico non ci sono.

Giovedì 2 aprile Gabriella mostra alle Veneri l’ articolo di un periodico francese con tanto di foto che la vede assieme a Bergamini. Umberto chiede ad Adelaide di riflettere, prima di privare Riccardo della procura.Salvatore affronta Cosimo e, accecato dalla gelosia, lo colpi sce con un pugno. Luciano vuole tentare il tutto per tutto per recuperare la somma per l’operazione del figlio e decide di rivolgersi a uno strozzino, Silvia chiede a Clelia di farlo ragionare.

Venerdì 3 aprile Silvia dichiara a Clelia che sarà lei stessa a procurarsi i soldi per l’operazione di Federico a qualunque costo, ma le chiede di fare di tutto per evitare che il marito si rivolga a uno strozzino. Al Paradiso Laura viene assunta, mentre in Caffetteria si commenta la lite tra il giovane Amato e Bergamini: Marcello è convinto che il suo socio abbia agito da uomo. Marta, si è fatta recapitare la medicina che cura la sterilità e inizia ad assumerla all’insaputa di Vittorio.

