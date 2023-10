Il Paradiso delle Signore, le trame dal 30 ottobre al 3 novembre 2023

Umberto propone a Tancredi un modo per bloccare la Tessuti Colombo e mettere i bastoni tra le ruote ai loro rivali, Ezio e Vittorio. Nel frattempo Matilde decide di mettere le cose in chiaro con Vittorio: il loro deve essere un rapporto solo professionale. Botteri scopre che Concetta è stata assunta come sarta del Paradiso e, risentitosi per non essere stato interpellato, decide di metterla in difficoltà. Matteo decide di lasciare la casa di Maria per non metterla in difficoltà, ma quando sta per uscire succede qualcosa di inaspettato.