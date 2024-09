Il Paradiso delle Signore, le trame dal 30 settembre al 4 ottobre 2024

Tancredi conferma a Marta che consegnerà i disegni del padre di Matilde solo a Vittorio, ma lei teme che il cugino possa compiere gesti sconsiderati. Umberto lancia un’idea per ingraziarsi Odile sotto gli occhi compiaciuti di Adelaide. Dal canto suo, Marcello vuole stringere un rapporto di fiducia con la ragazza, per far piacere alla Contessa. Salvo invita Elvira e i suoi genitori a una sofisticata cena al Circolo per fare colpo su di loro. Tancredi si ritrova, per caso, a leggere le lettere scritte a lui, anni prima, da Matilde e si commuove.