Il Paradiso delle Signore, le trame dal 31 ottobre al 4 novembre 2022

Anna racconta a Salvo l’incredibile verità su Quinto: il marito, considerato disperso in mare, era prigioniero in un carcere del Sud America, ma lei lo ha scoperto solo da poco e ha inscenato la storia dell’operazione della madre per andare a salvarlo. Matilde propone a Vittorio di lanciare dei prodotti di lingerie in vendita al Paradiso. Ezio confida a Gloria di essere andato via di casa per stare in una pensione onde evitare una denuncia per concubinaggio. Flora umilia Maria, che viene consolata da Vito. La stilista, poi, racconta a Umberto l’attacco subito da Adelaide e Guarnieri decide di agire per risolvere la situazione una volta per tutte. Intanto, Anna e Salvo sembra si stiano riavvicinando.