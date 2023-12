Il Paradiso delle Signore, le trame dal 4 al 7 dicembre 2023

Umberto chiede a Flora di far ragionare Matilde per convincerla a tornare sui suoi passi. Agata vuole spiegazioni da Concetta su quanto rivelatole da Roberto, riguardo al vero motivo per cui i Puglisi fossero contrari a farle frequentare il corso di disegno. Flora fa una proposta di lavoro a Irene che potrebbe aprirle nuovi orizzonti. Vito pensa a come fare la proposta di matrimonio a Maria. Per caso, Marcello si scontra con una ragazza con cui ha un piccolo battibecco. Intanto Tancredi gioca le sue ultime carte con Matilde.