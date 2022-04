Il Paradiso delle Signore, le trame dal 4 all’8 aprile 2022

Adelaide si scusa con Flora per i suoi sospetti, dopodiché Umberto convince la giovane a non trasferirsi altrove. Vittorio viene a sapere che Dante ha coinvolto la nipote nel progetto carta-modelli per le bambole, che sarà compreso nel prossimo numero del Paradiso Market. Il Conti, sebbene si sforzi, non riesce a nascondere il suo fastidio al Romagnoli. Intanto, mentre Fiorenza diventa complice del piano di Flavia per dividere Ludovica e Marcello, i Colombo si recano a Villa Guarnieri per ufficializzare l'unione di Gemma e Marco. Ormai sembra tutto già deciso e sia il giovane Sant'Erasmo che Stefania non possono far altro che soffrire in silenzio.