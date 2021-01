Il Paradiso delle Signore, le trame dal 4 all’8 gennaio 2021

02 Gennaio 2021 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio alle 15.55.



lunedì 4 gennaio Federico ha preso una decisione e la comunica a Luciano. Il giovane ha in animo di trasferirsi il prima possibile in modo che il ragioniere e Clelia possano avere la possibilità di pensare a una convivenza. Intanto a Casa Conti, dopo il Natale passato insieme, sembra che si sia formato qualcosa di molto simile a una famiglia. La nuova condizione non trova l’approvazione di Adelaide. La contessa non è d’accordo che Beatrice sia andata a convivere con il cognato. Le due donne hanno un confronto a viso aperto. I preparativi fervono al Paradiso in vista dell’Epifania. In magazzino, però, succedono cose strane… Carletto e Serena hanno un compito: occuparsi delle calze della Befana. I due bimbi litigano, ma hanno un forte punto di contatto. Sono più uniti di quello che pensano, accomunati dal dolore della perdita prematura del loro papà. Il Natale insieme non basta per sanare del tutto le ferite. Federico, infatti, non è ancora in grado di lasciarsi alle spalle quanto appreso e perdonare Silvia completamente.

martedì 5 gennaio Gabriella ha un annuncio per Laura: la data delle nozze con Cosimo. La Rossi chiede alla Parisi il compito di realizzare la torta nuziale. Clelia e Beatrice sono due donne accomunate da un aspetto doloroso. Entrambe sono vedove. Tra le due sta sbocciando un’amicizia sincera e preziosa. Umberto è al corrente che Federico non ha rifiutato il suo regalo di Natale. Il commendatore è convinto che il giovane abbia apprezzato. Adelaide continua a essere dell’idea che il rapporto tra Vittorio e Beatrice non sia appropriato. La contessa non approva le dinamiche in casa Conti. Continuano a esserci delle anomalie in magazzino. A fronte delle cose strane che si verificano inizia a circolare la voce della presenza di un fantasma. Gabriella riferisce a Salvatore il fatto che le sue nozze con Cosimo siano ormai imminenti. Ecco che Rocco trova a casa la lettera che Salvo aveva scritto per Gabriella e che la stilista non ha mai letto.

mercoledì 6 gennaio Salvatore scopre della presenza in casa sua della lettera scritta a Gabriella. È inevitabile che cominci a farsi mille domande a riguardo. Cosimo e la fidanzata, intanto, prendono la decisione di invitarlo al loro matrimonio. È tempo di continui colpi di scena per Rocco. È lui, infatti, a venire a capo del mistero del fantasma. Non c’è alcun essere misterioso in magazzino. Irene dorme lì dopo aver lasciato casa sua a fronte di una lite con il padre. Il giovane Amato promette alla Cipriani di non dire niente a nessuno. Grazie a questa novità, però, i due hanno l’occasione di conoscersi meglio. Armando ha un desiderio e ne parla con Luciano. Ferraris vorrebbe mettere in piedi una squadra di ciclismo. Al suo interno il capo magazziniere immagina Rocco e Pietro. Clelia e Luciano, dopo tutti i passi che hanno fatto, sentono sempre più forte il bisogno di uscire allo scoperto. Vorrebbero mostrarsi a tutti come una vera coppia. Salvatore non riesce a smettere di pensare alla famosa lettera scritta per Gabriella. Il sospetto che c’entri Agnese è sempre più radicato. Salvo chiede a Rosalia se sappia qualcosa sulla madre e sulla sparizione del messaggio.

giovedì 7 gennaio Salvatore ha ormai scoperto la verità sulla lettera che aveva scritto a Gabriella. È a dir poco sconvolto e cerca l’appoggio di Marcello. Nel frattempo prende tempo con la stilista, desiderosa di sapere se prenderà parte o meno alle sue nozze con Cosimo. Arturo Bergamini, il padre di Cosimo, decide di invitare i Guarnieri al matrimonio del figlio. Nel frattempo coglie l’occasione per proporre a Umberto un affare immobiliare. Si tratta di una trafila in cui era coinvolto anche Achille Ravasi. Beatrice va al Paradiso in cerca di un abito adeguato. Sta per iniziare la scuola serale per conseguire il diploma di ragioneria. Clelia si offre di aiutarla. Alle Veneri non sfugge la complicità tra Rocco e Irene. Le ragazze pensano che tra i due possa esserci del tenero. Marcello è di nuovo alle prese con il Mantovano. Ludovica vede i due e si presenta in caffetteria da Barbieri.

venerdì 8 gennaio Salvatore non riesce a capacitarsi di quello che Agnese ha fatto con la lettera per Gabriella. Così dispone il messaggio in un punto della casa in modo che la madre possa vederlo non appena rientrata dalla Sicilia. Beatrice ha intenzione di cercare un nuovo impiego. Non vuole gravare su Vittorio. Proprio Conti, però, le offre un’opportunità a dir poco ottima. Vittorio le propone di diventare la segretaria di Luciano al Paradiso. La preoccupazione per la questione Ravasi continua per Adelaide. Umberto, invece, comincia il doppio gioco con Arturo Bergamini. Carletto e Serena devono salutarsi. Prima di separarsi i due piccoli si scambiano un regalo. Clelia e Beatrice, intenerite, guardano il dolce gesto dei due bambini. Intanto Gabriella trova per caso la lettera che Salvatore le aveva scritto. Non può lasciar correre. Decide di affrontare l’ex fidanzato.

