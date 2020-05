Il paradiso delle signore, le trame dal 4 all’8 maggio 2020

02 Maggio 2020 | 15:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Raiuno da lunedì 4 maggio a venerdì 8 maggio alle 15.40.

Lunedì 4 maggio A casa Amato, Rocco fa cadere il manichino su cui poggia il vestito da sposa di Marta. Nel suo atelier, Gabriella riceve dei fiori da un ammiratore destando qualche sospetto in Agnese, che con lei sta apportando delle modifiche all’abito che il nipote ha danneggiato. Nicoletta, intanto, confessa a Cesare di aver visto il suo ex fidanzato per restituirgli il regalo fatto a Margherita.Arriva il giorno del matrimonio più atteso dell’anno, quello di Marta e Vittorio, ma la cerimonia sarà una sorpresa per tutti, persino per la futura sposa. Durante il ricevimento, al circolo, Cosimo, approfitta del fatto che Salvatore si è allontanato per prendere da bere e invita Gabriella a ballare, suscitando la gelosia del giovane Amato.

Martedì 5 maggio Arriva il giorno del matrimonio più atteso dell'anno, quello di Marta e Vittorio, ma la cerimonia sarà una sorpresa per tutti, persino per la futura sposa. Durante il ricevimento, al circolo, Cosimo, approfitta del fatto che Salvatore si è allontanato per prendere da bere e invita Gabriella a ballare, suscitando la gelosia del giovane Amato.

Mercoledì 6 maggio Marta e Vittorio si svegliano pensando già alla loro luna di miele. Angela accoglie in casa sua Marcello, uscito di prigione e Roberta scopre che è suo fratello. Silvia sorprende Nicoletta al telefono con Riccardo e non approva affatto il comportamento ambiguo della figlia nei confronti di Cesare. Vittorio ha la conferma che Livio Berruti, approfittando di un meeting sportivo in Svizzera, passerà al Paradiso.

Giovedì 7 maggio Durante la rapina al Paradiso, Rocco è stato aggredito e Luciano lo accompagna prima da Agnese poi a deporre dai carabinieri. I sospetti cadono sul capo magazziniere Ugo Tagliabue. I neo sposi rinunciano, così, al viaggio di nozze ma, dinanzi allo sconcerto delle Veneri e della Molinari, Vittorio annuncia di avere un piano per affrontare l’ emergenza furto mentre Marta informa il fratello dell’accaduto, che si propone di dare un aiuto economico.

Venerdì 8 maggio Al Paradiso le Veneri trovano una sorpresa da parte del dott. Conti che ha voluto ripagarle per la nottata passata in bianco a modificare, nell’atelier, sotto la guida di Gabriella e di Agnese, gli abiti del vecchio campionario e poterli esporre dopo il grave furto subito, sperando comunque di recuperare la merce rubata. Umberto confessa a Marta e Vittorio di voler vendere le sue quote del Paradiso delle Signore.

