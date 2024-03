Il Paradiso delle Signore, le trame dal 4 all’8 marzo 2024

La famiglia Puglisi è finalmente riunita e Ciro vuole organizzare una cena per festeggiare la festa della donna. Alfredo progetta di montare il suo cambio sulla bici di Clara per la sua prossima gara. La madre di Tullio riprende Elvira sotto gli occhi di Salvatore, che cerca di far capire alla venere che non si merita quel trattamento. Mentre Marcello è già deciso sul da farsi, Vittorio mostra le sue perplessità sull’affare con Hofer. Umberto chiede così a Matteo di essere più convincente con il fratello.