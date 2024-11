Il Paradiso delle Signore, le trame dal 4 all’8 novembre 2024

Enrico cerca di stare vicino a Marta ed entrano sempre più in confidenza. Irene, oltre alla festa di compleanno, ha in mente un’ulteriore sorpresa per Alfredo, mentre Elvira capisce che Clara è ancora innamorata del bel magazziniere. Marta dà il via libera a Marcello per la pubblicazione del memoriale su Umberto, ma succede qualcosa che cambia le carte in tavola.