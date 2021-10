Il Paradiso delle Signore, le trame dal 4 all’8 ottobre 2021

Agnese scopre in casa di Armando i segni di una presenza femminile e si ingelosisce. Adelaide propone a Flora di trasferirsi a Villa Guarnieri, una iniziativa presa senza confrontarsi con Umberto che non la prende bene. Vittorio e il suo staff, intanto, lavorano al prossimo numero di Paradiso Market. Gloria comunica che dovrà assentarsi per qualche tempo per motivi personali: una scusa per non farsi vedere da Ezio.