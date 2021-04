Il Paradiso delle Signore, le trame dal 5 al 9 aprile 2021

Vittorio torna a casa dolorante dopo l'incidente avuto mentre andava a Parigi e Beatrice cerca di accudirlo senza essere invadente. Ma è il giorno di Pasquetta: Armando ne approfitta per andare in bicicletta con Rocco e Pietro; Marcello ha appuntamento con Ludovica per un picnic a Villa Brancia, mentre Stefania, Maria, Irene e Anna si organizzano per trascorrere la serata al cinema. Salvo torna a casa dopo due giorni di assenza in seguito alla lite col padre, grazie all'intervento di Sofia che ha ricevuto le dovute scuse da Giuseppe.