Il Paradiso delle Signore, le trame dal 5 al 9 febbraio 2024

Rosa è sempre più colpita dall’animo nobile di Marcello e dalle sue premure nei confronti del fratello. Vittorio propone una raccolta firme in favore della casa-famiglia. Umberto cerca una ricomposizione con Flora. Marta confessa a Flora che Tom l’ha messa in agitazione, ma le sorprese da parte dell’uomo non sono finite. Marcello, intanto, dà una ferale notizia a Matteo: Adelaide non è in grado di aiutarli.