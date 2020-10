Il Paradiso delle Signore, le trame dal 5 al 9 ottobre 2020

03 Ottobre 2020 | 15:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre alle 15.55.



Lunedì 5 ottobre Roberta chiede a Gabriella come mai ancora non si sia lasciata andare con Cosimo, che invece con lei si è sbilanciato molto. Nicoletta, tornata a Milano, va al Paradiso per salutare le amiche e rivede Riccardo, che poi si presenta a casa sua per riabbracciare la figlia Margherita. Marcello e Salvatore hanno delle grane burocratiche con la questione dei permessi per aprire la caffetteria di sera e Armando si offre di aiutarli.

Martedì 6 ottobre Gabriella confessa a Roberta di essere stata in procinto di baciare Cosimo. Riccardo riceve la telefonata di Umberto che tornerà presto con Adelaide dall'America e informa anche Marta e Vittorio, che nel frattempo sta preparando una sorpresa per la moglie. Flavia Brancia arriva a Milano in vista del matrimonio di Ludovica e si presenta a casa Cattaneo per intimare a Silvia di tenere lontana la figlia dal suo futuro genero. Cosimo riesce a recuperare il suo rapporto con l'amico Riccardo, che lo perdona...

Mercoledì 7 ottobre Nicoletta confessa alla madre che non riesce a stare lontana dall'uomo che ama, pur sapendo che lui sta per sposare un'altra donna dalla quale aspetta un figlio. Dopo la rottura con Federico, Roberta si avvicina molto a Marcello che, saputo dell'imminente esame all'università, la sprona a dare il meglio di sé e la ricopre di attenzioni. Anche Rocco si trova a dover affrontare una prova importante: la licenza elementare; Armando e Irene lo aiutano a ripassare. Agnese scopre l'anello di fidanzamento che Cosimo ha regalato a Gabriella e ne parla con Salvatore. Ludovica confessa la sua finta gravidanza alla madre che, pur mostrandosi in totale disaccordo con la mossa della figlia, promette di starle accanto...

Giovedì 8 ottobre Gabriella accetta l’anello di fidanzamento di Cosimo e riesce anche a parlare con Salvatore. Umberto e Adelaide, finalmente di nuovo insieme, rientrano dall’America. E' la mattina tanto attesa del matrimonio di Riccardo e Ludovica: tutto sembra inizialmente andare liscio, ma a un certo punto Riccardo si rende conto dell'inganno di Ludovica e la mette spalle al muro! Finalmente il ragazzo è libero di vivere il suo amore per Nicoletta.

Venerdì 9 ottobre Riccardo e Nicoletta non potranno vivere alla luce del sole il loro amore finchè la Sacra Rota non avrà annullato le nozze, per questo motivo i due decidono di andare a vivere a Parigi con Margherita. Umberto e Adelaide sono d'accordo con i due ragazzi. Luciano si chiarisce finalmente con il figlio Federico, che però lo prega di lasciare Clelia in nome dell'amore che nutre per la sua famiglia. Armando si lascia andare e fa delle avance ad Agnese…

