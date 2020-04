Il paradiso delle signore, le trame dal 6 al 10 aprile 2020

03 Aprile 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Raiuno da lunedì 6 aprile a venerdì 10 aprile alle 15.40.

Lunedì 6 aprile Ludovica si presenta a sorpresa a Villa Guarnieri, ma non sembra intenzionata a intromettersi nella relazione tra Riccardo e Angela. Dopo la rottura con Salvatore la convivenza in ufficio tra Gabriella e Agnese non va a gonfie vele, tanto che la donna chiede di lavorare da casa. Umberto è convinto che Ravasi voglia ingannare sia Ludovica che Adelaide, ma non ha prove per dimostrarlo.

Martedì 7 aprile Riccardo firma la cessione del patrimonio della Contessa di Sant’Erasmo a Ravasi: il futuro marito di Adelaide ha ottenuto quello che voleva e lo usa per i propri interessi. Umberto ha capito tutto, ma non riesce a dimostrarlo. Proprio prima della sua partenza per la Svizzera, Federico inizia ad avere dei dubbi sulla fedeltà di Roberta.



Mercoledì 8 aprile Angela decide di non partecipare alle nozze della Contessa perché non si sente all’altezza e Riccardo cerca di farle cambiare idea. Roberta cede e confessa a Federico del bacio con Marcello. Lui la lascia freddamente senza spiegazioni e parte per la Svizzera. La sera prima delle nozze Umberto chiede ad Adelaide un’ultima cena insieme. Tra i due si riaccende la passione.

Giovedì 9 aprile Nonostante la notte passata con Umberto, Adelaide è pronta alle nozze. Lui, invece, sembra essere deciso a non partecipare al matrimonio, ma qualcuno gli fa cambiare idea. Agnese è sempre arrabbiata con Gabriella e la lascia sola durante un’emergenza. Anche questa volta è Cosimo interviene per cercare di risolvere la situazione.

Venerdì 10 aprile Adelaide è in partenza per il viaggio di nozze. Umberto non si presenta a salutarla ed è lei ad andare da lui. Federico, in Svizzera, continua ad essere molto freddo con Roberta che si sente impotente. Cosimo organizza una cena di saluto con Ludovica e Riccardo, durante la quale la giovane rivela una sconvolgente verità.

