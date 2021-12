Il Paradiso delle Signore, le trame dal 6 al 10 dicembre 2021

Prima colazione tutti insieme a casa Colombo. Adelaide inizia a sospettare che Flora abbia in mente qualcosa e vuole tenderle una trappola. Al Paradiso si lavora sul prossimo numero della rivista e Vittorio assegna a Stefania il compito di affiancare Marco in redazione per quello che si preannuncia un rapporto lavorativo burrascoso. Agnese rimprovera Armando per aver detto a Salvo la verità sulla loro relazione, mentre la differenza di ceto pesa sempre di più nel legame fra Marcello e Ludovica. Intanto, il piano ordito da Adelaide per far uscire Flora allo scoperto sta funzionando.