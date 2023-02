Il Paradiso delle Signore, le trame dal 6 all’11 febbraio 2023

Marcello ha molti dubbi sulla sua candidatura a socio del Circolo. Elvira propone a Salvo di partecipare con lei a una gara di ballo. Tancredi ha concluso l’acquisto del giornale L’Eco della Sera e chiede la collaborazione di Matilde per allontanarla sempre di più da Vittorio che, nel frattempo, non riesce a ritrovare la creatività di un tempo per una campagna pubblicitaria. Francesco ribadisce alla madre di aver chiuso con taglio e cucito, mentre in Atelier Flora e Maria cercano temporaneamente una nuova sarta in vista della mole di lavoro da smaltire per una consegna di capi fallati.