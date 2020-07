Il paradiso delle signore, le trame dal 6 al 10 luglio 2020

Marta reagisce alla sofferenza per la perdita del bambino e, grazie all’aiuto del marito, che non smette mai di amarla e infonderle fiducia, torna al lavoro accolta al Paradiso dal caldo abbraccio delle Veneri. Ravasi viene a sapere da Flavia della relazione clandestina tra Adelaide e Umberto: la contessa, intanto, decide di confessare tutto a Marta e Riccardo che rimangono profondamente scossi dopo aver appreso il comportamento del padre.

Vittorio invita Marta e Riccardo a essere meno duri con Umberto. Federico chiede ai genitori di andare a trovare i vecchi amici al Paradiso e in questa circostanza, Marcello incontra il giovane Cattaneo per la prima volta, sotto gli occhi di Roberta, che più tardi confessa alla Calligaris la verità sullo stato di salute del suo fidanzato. Ludovica, accusa Adelaide di aver messo in cattiva luce sua madre, ma la Contessa non intende scusarsi.