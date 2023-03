Il Paradiso delle Signore, le trame dal 6 al 10 marzo 2023

Ezio, d’accordo con Veronica, tenta di rintracciare Carlos in Argentina. Matilde non riesce a confessare ad Adelaide i piani segreti di Tancredi, mentre si indigna per la copertina del nuovo "Paradiso Market" dove campeggia l’articolo di Diletta D’Ambrosio, come deciso da Vittorio. Si scopre che Elvira deve fare gli esami per la patente. Irene obbliga il suo nuovo fidanzato Alfredo a mantenere segreta la loro relazione. Umberto e Ludovica iniziano a essere infastiditi dall’intesa, che cresce sempre di più, tra Marcello e Adelaide. Ezio e Gloria, per il momento, possono incontrarsi solo di nascosto.