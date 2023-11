Il Paradiso delle Signore, le trame dal 6 al 10 novembre 2023

Matteo vuole parlare a tutti i costi con Maria, ma anche Irene si mette di mezzo per impedirglielo. Nel frattempo Mancino capisce che Matteo ha un legame particolare con la giovane Puglisi, cosa che può sfruttare per ricattarlo. Alfredo si dimostra sempre più stanco e distratto sul lavoro e sembra nascondere qualcosa. Agata, lavorando a stretto contatto con Roberto, ne è sempre più presa. Per allontanare Vittorio da Matilde, Tancredi vuole comprare la Tessuti Colombo attraverso un prestanome e Umberto si offre di aiutarlo. Ezio decide di fare un gesto eclatante per dimostrare a Gloria quanto sia importante per lui.