Il Paradiso delle Signore, le trame dal 7 all’11 marzo 2022

Agnese è in apprensione per Maria, sola a Roma e spera che abbia ricucito con Rocco. Vittorio comunica al suo staff che Dante è il nuovo socio del Paradiso e, per dimostrargli di che cosa è capace, come prima mossa, decide di sfruttare il mezzo di comunicazione più importante che c’è sul mercato, la TV, invitando una delle signorine Buonasera, le annunciatrici più amate dagli Italiani. Stefania non smette di far congetture su un possibile rapporto di Ezio con un’altra donna e non ci mette molto a scoprire che quella donna è proprio Gloria. La sera prova ad affrontare il padre, ma non ci riesce.