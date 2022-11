Il Paradiso delle Signore, le trame dal 7 all’11 novembre 2022

Marco racconta ad Adelaide che Tancredi sta facendo di tutto per boicottare Marco nel suo mestiere e la zia si prodiga per organizzargli nuovi colloqui. Elvira ha un’idea per tentare di risollevare il morale di Salvo, ma lui non la prende bene e, inspiegabilmente, tratta male la povera ragazza. Continua la tensione tra Umberto ed Ezio, che, però, trova solidarietà in Vittorio. Vito prepara la sorpresa per Maria, ma non vuole rimanere anonimo. Vittorio confessa a Roberto di provare dei sentimenti per Matilde.