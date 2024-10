Il Paradiso delle Signore, le trame dal 7 all’11 ottobre 2024

Le veneri si mobilitano per non far licenziare Mirella, dopo il ritorno di Clara, e Roberto promette che farà di tutto per aiutarla. Tra Concetta e Ciro continuano i dissapori e Agata chiede loro di chiarirsi per riportare la pace in casa. Roberto incoraggia Mario a cogliere la sua opportunità di lavoro, Mario, però, ha già fatto la sua scelta. Odile ha deciso dove andare a lavorare: sarà il Paradiso o la Galleria Milano Moda. Matteo chiede a Umberto di incontrarsi: ha qualcosa per lui. Poi, messo alle strette, confessa alla madre di aver fatto un azzardo.