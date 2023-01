Il Paradiso delle Signore, le trame dal 9 al 13 gennaio 2023

Veronica vuole trovare un lavoro per contribuire alle spese familiari e alleggerire Ezio, ma non è così semplice. Tancredi, appena arrivato a Milano, promette a Matilde una nuova vita. Umberto prova a corrompere l’ingegner Bonetti che si occupa della ristrutturazione di Palazzo Andreani, appena acquistato da Adelaide e Marcello e, convinto che il suo piano sia andato in porto, si rallegra con Torrebruna. In redazione arriva la notizia che la giornalista che cura la Posta del Cuore sul Paradiso Market non può più occuparsi della rubrica. A gran sorpresa si presenta in Caffetteria una vecchia conoscenza degli Amato, Palma Rizzo, che Salvo è obbligato ad accogliere in casa con il figlio Francesco e Salvatore va a dormire da Armando. Nel frattempo tra Matilde e Vittorio si consuma uno struggente addio: lei ha deciso di dare una seconda possibilità a Tancredi.