Il Paradiso delle Signore, le trame dal 9 al 13 novembre 2020

07 Novembre 2020 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il Paradiso delle Signore", in onda su Rai 1 da lunedì 9 a venerdì 13 novembre alle 15.55.



Lunedì 9 novembre Stefania ha avuto un ruolo cruciale nello scovare il ladro del Paradiso. La ragazza ha superato anche il suo periodo di prova ed è stata assunta come Venere. Umberto non perde occasione di coinvolgere Federico nei suoi affari e se Adelaide trova eccessivo l’interesse del cognato nei confronti del giovane Cattaneo, Luciano si sente sempre più messo da parte nel suo ruolo di padre. Ma Federico è al centro anche delle attenzioni di Irene, che mette in atto il suo piano per avvicinarlo a Stefania. Intanto Pietro rischia il carcere minorile per il furto al Paradiso e Vittorio cerca di aiutarlo a uscire da questa situazione.

Martedì 10 novembre Vittorio è molto preoccupato per la situazione in cui si è cacciato il nipote dopo il furto al Paradiso. Luciano mal sopporta la vicinanza di Umberto a suo figlio e decide di andare a Villa Guarnieri per affrontarlo, ma dal duro confronto con il banchiere esce furioso, sotto lo sguardo di Adelaide, che chiede spiegazioni al cognato; lui però le rivela solo una parte della verità. Stefania è in attesa del suo primo appuntamento con Federico. Irene e Dora si prendono cura del suo aspetto per renderla irresistibile ma, per un contrattempo del giovane Cattaneo, l’incontro salta. Intanto per Pietro è il momento della resa dei conti. Il giudice chiamato a pronunciarsi sul ragazzo, prende una decisione che cambia la vita del giovane e quella di Vittorio.

Mercoledì 11 novembre Gabriella, Roberta e Laura sono sotto pressione: ciascuna ha un sogno da coronare ma devono lavorare sodo. E dovrà impegnarsi anche Pietro che d’ora in poi, sotto la guida di Vittorio, oltre a frequentare il liceo, affiancherà Rocco come magazziniere al Paradiso e risponderà direttamente ad Armando del suo lavoro. Adelaide inizia ad avere sospetti sull’attaccamento di Umberto a Federico, che nel frattempo riceve un’offerta di lavoro da un nuovo cliente del Circolo. Intanto Gabriella, sempre più sovraccarica di impegni, finisce per litigare con Cosimo e inizia ad avere difficoltà con le consegne.

Giovedì 12 novembre Gabriella riceve un mazzo di rose da Cosimo, che si scusa per il litigio del giorno prima. La stilista è sempre più richiesta tra le socie del Circolo, ma rischia di non rispettare l’impegno preso con Vittorio. E sempre dal Circolo arriva in Caffetteria una nuova richiesta di catering per un evento di beneficenza. Pietro non riga dritto neanche sotto il comando del suo capo magazziniere ed è Rocco a rimetterci. Armando invita Agnese ad andare al cinema a vedere il film "La Notte", di Michelangelo Antonioni e la donna, dopo molte esitazioni, accetta. Di ritorno dallo spettacolo, i due sembrano sul punto di lasciarsi andare ma qualcuno interrompe l’idillio.

Venerdì 13 novembre Agnese e Armando sono felici di rivedersi dopo la serata trascorsa insieme, ma la donna teme che qualcuno l’abbia vista entrare al cinema. Adelaide è sempre più vicina a scoprire la verità sul legame tra Umberto e Federico. Intanto al Paradiso Vittorio viene a sapere che Pietro è uno scansafatiche. In Caffetteria gli affari vanno a gonfie vele, ma una distrazione di Salvatore e Marcello rischia di rovinare tutti i piani mandando in fumo il lavoro di Laura che, a quel punto, pretende che i suoi soci risolvano il problema. A risolvere la situazione ci sono Armando e Agnese che, dopo aver sistemato le cose, si ritrovano soli. E tra i due scoppia la passione.

