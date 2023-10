Il Paradiso delle Signore, le trame dal 9 al 13 ottobre 2023

Ciro sospetta che ci siano problemi tra Maria e il fidanzato e inizia a indagare, mentre Vittorio, dopo la rinuncia di Vito, si prepara a cercare un nuovo contabile per il Paradiso. Anche Maria si rende conto di non poter far fronte da sola agli impegni assunti in atelier e per il momento accetta l’aiuto di sua madre. Marcello offre un lavoro a Matteo come suo braccio destro, ma lui non prende nemmeno in considerazione la proposta. Intanto Adelaide ha preso una decisione dolorosa nei confronti di Marcello.