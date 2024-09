Il Paradiso delle Signore, le trame dal 9 al 13 settembre 2024

Il grande magazzino di moda procede la sua attività, nonostante l’assenza del suo impareggiabile direttore Vittorio Conti. Per Roberto Landi e Marcello Barbieri i primi mesi non sono stati facili: dopo la partenza di Maria, la nuova collezione è affidata a Botteri che, seppure stilista di talento, non ha mai firmato una linea femminile prima. Al piano vendite Irene gestisce le Veneri con la sua consumata esperienza e Clara (assente per impegni legati al ciclismo) è stata sostituita da una nuova venere, Mirella. Salvo è sempre alle prese con la famiglia di Elvira, che gli è ostile. A villa Guarnieri arriva Odile, la figlia di Adelaide, e questa volta ha in programma di rimanere a Milano.