Il Paradiso delle Signore, le trame dall’11 al 15 aprile 2022

Umberto rimprovera Flora per essersi confidata con Ludovica. Beatrice si accorge che Dante sta tramando qualcosa, ma lui è bravo a deviare i sospetti. Finalmente Ludovica confida a Marcello della malattia della madre e lui si sente totalmente inutile e impotente: non ha le risorse economiche per aiutarle. Salvo riesce a ritrovare l’anello e consegnarlo ad Anna.