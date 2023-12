Il Paradiso delle Signore, le trame dall’11 al 15 dicembre 2023

Marcello chiede scusa a Rosa per essere stato prevenuto nei suoi confronti e lei decide di andare a vivere a casa sua insieme allo zio e Salvatore. Flora prova a chiarirsi con Tancredi ma finiscono per discutere nuovamente, mentre Vittorio è sempre più preoccupato per il destino di Matilde, anche se la Frigerio ha pronta una contromossa per il suo ex marito. Adelaide torna a villa Guarnieri accompagnata da Marta.