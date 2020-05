Il paradiso delle signore, le trame dall’11 al 15 maggio 2020

09 Maggio 2020 | 10:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de "Il paradiso delle signore", in onda su Raiuno da lunedì 11 maggio a venerdì 15 maggio alle 15.40.

Lunedì 11 maggio A Villa Guarnieri, al mattino c’è un clima di forte tensione mentre al Paradiso la vetrina allestita per l’evento Berruti non è l’unica novità: Riccardo confessa a Nicoletta di avere acquistato dal padre le quote del grande magazzino soprattutto per stare accanto a lei. Silvia, intanto, ha la prova che la figlia pensi ancora al giovane Guarnieri e suggerisce a Cesare un modo per salvare il suo matrimonio.



Martedì 12 maggio Cesare comunica alla moglie che non potrà essere presente all’evento Berruti. Roberta vede a casa di Angela un paio di guanti con la targhetta del Paradiso e pensa che Marcello sia coinvolto nel furto, ma il ragazzo che è sempre più attratto dalla venere e cerca di guadagnarsi la sua fiducia, aiuta Vittorio a trovare l’autore della rapina. Al grande magazzino arriva Livio Berruti ed è un grande successo di pubblico.

Mercoledì 13 maggio I Cattaneo sono riuniti a colazione, ma Nicoletta non ascolta i discorsi, ripensa al bacio di Riccardo. A casa Amato, invece, la giornata inizia con una lite sulle donne che lavorano tra Salvatore e Rocco che, da uomo del Sud, non riesce ad adeguarsi allo stile di vita milanese. Recuperata la merce rubata, Vittorio può pensare al futuro e incarica Gabriella di creare una nuova collezione di abiti a marchio Paradiso e lei propone ad Agnese di farle da assistente.

Giovedì 14 maggio Riccardo e Nicoletta si incontrano furtivamente all’alba, durante la passeggiata mattutina per far prendere aria buona a Margherita. Agnese rifiuta la proposta di Gabriella di aiutarla come modellista. Dopo la morte del padre, torna a Milano Ludovica con la madre Flavia e Umberto e Adelaide pensano di approfittare dell’eredità dei Brancia per risanare i conti della Banca Guarnieri.

Venerdì 15 maggio La famiglia Cattaneo è riunita a colazione e Nicoletta appare distratta e nervosa: non fa che pensare a Riccardo. Marcello viene assunto come autista dalle Brancia e con la sua nuova divisa cerca di attirare l’attenzione di Roberta. Cosimo continua una velata corte a Gabriella, sotto gli occhi di Agnese che, dopo aver ricevuto la proposta da Vittorio in persona, ha deciso di accettare il lavoro al Paradiso.

