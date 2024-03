Il Paradiso delle Signore, le trame dall’11 al 15 marzo 2024

Per convincere Marcello a mettersi in affari con Hofer, Matteo si offre di andare in Germania a controllare personalmente la situazione finanziaria dell’imprenditore tedesco. Una giornalista di una famosa rivista contatta Maria per intervistarla insieme a Vito, ma lui non se la sente di accettare l’invito. Roberto vorrebbe festeggiare il suo compleanno con Mario, che, però, è restio a uscire in pubblico. Elvira perde la spilla che la madre di Tullio le ha regalato e questo potrebbe essere un bel problema per lei. Wanda, la madre di Rosa, annuncia il suo arrivo a Milano mettendo in allarme Armando e la nipote, visto che la signora Camilli è all’oscuro del fatto che Rosa lavori come venere al Paradiso. Matteo informa Umberto di aver trovato un modo per spingere Marcello e Vittorio a riconsiderare l’offerta di Hofer.