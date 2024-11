Il Paradiso delle Signore, le trame dall’11 al 15 novembre 2024

Elvira continua a non sentirsi in forma, ma non dà troppa importanza alla sua salute. Mario e Roberto si scambiano un’effusione in pubblico credendo di non essere visti, ma il gesto non passa inosservato. Jerome e Alfredo iniziano a conoscersi, ma non vanno molto d’accordo, mentre Clara ha un infortunio durante la gara. La Furlan mette in difficoltà Odile. Marta è orientata ad accettare il lavoro di direttrice di un’importante agenzia pubblicitaria. Per non perdere Marcello, intanto, Adelaide prende una decisione importante nei confronti di Umberto.