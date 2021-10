Il Paradiso delle Signore, le trame dall’11 al 15 ottobre 2021

Stefania espone alle Veneri il resoconto della serata passata con la sua nuova famiglia e Gloria ottiene conferma che Ezio è andato avanti. Come se non bastasse, il Colombo propone a Stefania di trasferirsi con lui, Veronica e Gemma. Vittorio e Flora hanno un aspro confronto, dopo il quale Umberto prende inaspettatamente le parti della figlia di Ravasi. La Gentile sembra così vedere il Guarnieri sotto una nuova luce, che non entusiasma affatto Adelaide. Intanto, Vittorio ha un momento cuore a cuore con Tina, a cui confessa come sta andando la sua vita dopo Marta. La Amato, di rimando, decide di aprirsi con Salvatore, rivelandogli tutti i suoi segreti.