Il Paradiso delle Signore, le trame dall’11 al 15 settembre 2023

Roberto cerca di trasmettere a Vittorio entusiasmo in vista delle nuove sfide che il Paradiso dovrà affrontare. Salvatore rimpiange i tempi in cui Elvira era innamorata di lui e prova a recuperare il rapporto con lei. Irene, alle prese con le selezioni per la nuova Venere, non riesce a trovare una ragazza che soddisfi le sue esigenze: Clara ed Elvira capiscono che la collega è in seria difficoltà e decidono di aiutarla. Adelaide è in trepida attesa di Odile, che la dovrebbe raggiungere a Villa Guarnieri e verrà presentata come la figlia della sua cara amica defunta, a Ginevra. Intanto Vittorio comunica a Roberto l’idea con cui intende rilanciare il Paradiso.