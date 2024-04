Il Paradiso delle Signore, le trame dall’8 al 12 aprile 2024

Matteo chiede a Maria di partire subito per Parigi, ma non sa di essere spiato da Malvezzi, che riferisce tutto a Umberto. Intanto Crespi, sinceramente dispiaciuto per quanto è accaduto con Rota, fornisce ad Alfredo un documento importante che potrebbe servire a Clara per essere riammessa alle gare ciclistiche. Mentre Matilde è fuori Milano per lavoro, Vittorio incontra per caso Marta e succede qualcosa di inaspettato.